شكرا لقرائتكم بيراميدز يرد: هل تفاوض مع أحمد حجازي ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن حقيقة الدخول في مفاوضات مع أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي لضمه للفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال بسيوني في تصريحات تلفزيونية: "لم نتواصل مع أحمد حجازي، والسؤال الأهم هل أحمد حجازي مُتاح للتفاوض في الأساس ؟".

وتابع: "أحمد حجازي مدافع كبير وإضافة لأي فريق لكن لم يحدث تواصل معه من جانب بيراميدز".