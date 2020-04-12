شكرا لقرائتكم عماد السيد: الاتحاد سيُتوج ببطولة في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، جماهير النادي الأخضر، بتحقيق لقباً في الموسم المقبل. وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أعد جماهير الاتحاد بتحقيق بطولة في الموسم المقبل، وأثق في ذلك". Advertisements وتابع:" الاتحاد لديه إمكانيات مالية وفينة مميزة وإدارة قادرة على قيادة الفريق للألقاب والبطولات".

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