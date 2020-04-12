شكرا لقرائتكم عماد السيد: الزمالك يعيش طفرة في عهد مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، على الدور الذي يلعبه مرتضى منصور في رئاسة النادي الأبيض. وقال عماد خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" النادي الأبيض يعيش طفرة كبيرة في عهد مرتضى منصور". وأكمل:" مرتضى منصور يوفر كل احتياجات النادي واللاعبين والأجهزة الفنية في الزمالك ولن أنسى ما قدمه من مجهود كبير خلال مشوار الفريق بالكونفدرالية في النسخة الماضية وتوفيره طائرة خاصة في كل مباراة خارج مصر".

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