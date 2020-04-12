شكرا لقرائتكم بيراميدز يوضح مصير أحمد الشناوي حال التعاقد مع شريف إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن مصير أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، حال التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الذي لم يجدد للنادي وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

قال بسيوني في تصريحات تلفزيونية: "أحمد الشناوي أكثر موهبة في الشرق الأوسط وهو حارس كبير قد يمر بفترات سوء توفيق لكنه قيمة كبيرة والمستقبل أمامه لأن عمره 27 عامًا فقط وهو قادر على استعاده فورمته المعهودة مرة أخرى".

وتابع: "شريف إكرامي إضافة كبيرة لبيراميدز حال انضمامه وبالطبع النادي يرغب في التعاقد معه لأنه سيزيد من قوة بيراميدز".