شكرا لقرائتكم بيراميدز يكشف حقيقة تدخل عبد الله السعيد في صفقة ضم أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، حقيقة تدخل عبد الله السعيد لاعب الفريق، لإنهاء صفقة انضمام أحمد فتحي لصفوف بيراميدز. وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية: "عبد الله السعيد لم يتدخل في الصفقة مطلقًا". وتابع: "لسنا في حاجة لإقحام لاعبين من الفريق في التفاوض مع لاعب أو مدير فني، نحن منظومة احترافية".وتابع أن بيراميدز جدد عقد عبد الله السعيد 3 مواسم أخرى تبدأ من الموسم المقبل.

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