شكرا لقرائتكم بيراميدز يكشف مصير عمر جابر ورجب بكار بعد التعاقد مع أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن مصير عمر جابر ورجب بكار لاعبي الفريق، بعد التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر.

قال بسيوني في تصريحات تلفزيونية: "وجود أحمد فتحي لا يعني بالضرورة الاستغناء عن عمر جابر أو رجب بكار".

وتابع: "أحمد فتحي يجيد في عدة مراكز وتعاقدنا معه لزيادة قوة الفريق"، مشيرًا إلى أن بيراميدز لم تصله عروضًا رسمية للتعاقد مع رجب بكار اللاعب سعيد في بيراميدز، كما أن عمر جابر باق مع الفريق.