شكرا لقرائتكم وائل جمعة ينشر صورة له برفقة أحمد فتحى .. ويعلق على انتقاله لـ بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وائل جمعة مدافع الاهلى السابق صورة له برفقة أحمد فتحى لاعب الفريق الاحمر عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام عقب أعلان نادى بيراميدز ضمه بداية من الموسم المقبل .

وعلق وائل جمعة قائلا " مساء الفل.…نهاية مشوار احمد فتحي مع النادي الاهلي وانتقاله الي بيراميدز شكرا لاحمد فتحي علي الفترة اللي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخرواخلاص … النادي الاهلي لم يقصر في محاوله الاحتفاظ بيك ولكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه ".

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أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.



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فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.