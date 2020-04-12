شكرا لقرائتكم عماد السيد يدافع عن طلعت يوسف: مش دفاعي خالص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عماد السيد، نجم حراسة مرمى الاتحاد السكندري، اندهاشه من وصف طلعت يوسف، المدير الفني للفريق بـ"المدرب الدفاعي". وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "على النقيض تماماً، الاتحاد يقدم أداء هجومي مع طلعت يوسف هذا الموسم، ولا أراه من أنصار المدرسة الدفعية البحتة". وأضاف:" على المستوى الشخصي طلعت يوسف مقرب لقلوب اللاعبين وشخص رائع وعلاقته جيدة بالجميع".

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