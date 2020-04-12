شكرا لقرائتكم بيراميدز: هذا ما قاله أحمد فتحي لمسئولي الأهلي بعد فشل مفاوضات التجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، عن ما قاله أحمد فتحي لاعب الفريق الجديد لمسئولي الأهلي بعدما فشلت مفاوضات التجديد بين الطرفين.

قال بسيوني في تصريحات تلفزيونية: "علاقة أحمد فتحي مع الأهلي انتهت عندما أبلغ مسئولي النادي أنه هو والأهلي لن يستطيعا الاستمرار سويًا الفترة المقبلة".

والجدير بالذكر أن بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.