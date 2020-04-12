شكرا لقرائتكم سيف زاهر: الخطيب رفض استمرار أحمد فتحي بالأهلي بعد أنباء تعثر انتقاله لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي سيف زاهر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض استمرار أحمد فتحي في القلعة الحمراء، بعد أنباء تراجع بيراميدز عن التعاقد معه، وتفكيره في العودة للأهلي.
قال في برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، "الخطيب أكد لو فتحي غير موقفه لن يعود للأهلي وقراره كان واضحا.
أضاف أن فتحي أكد انه لم يفتح المفاوضات مع الاهلي مرة أخرى، ومشكلته الاساسية في المشاركة خصوصا مع وجود منافسة قوية من محمد هاني على المشاركة الاساسية.
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