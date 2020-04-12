شكرا لقرائتكم بيراميدز يكشف مدة عقد أحمد فتحي والشرط الجزائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، مدة تعاقد أحمد فتحي مع الفريق، بعدما انضم رسميًا اليوم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الأهلي.
قال بسيوني في تصريحات تلفزيونية: "تعاقدنا مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم"، موضحًا أن العقد لا يتضمن شروطًا جزائية.
وتابع بقوله: "علاقة بيراميدز مع أحمد فتحي لا تحتاج وجود شروط جزائية في العقد"، موضحًا أن اللاعب وقع رسميًا على العقود يوم الأحد الماضي.
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