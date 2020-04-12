شكرا لقرائتكم الصقر: أحمد فتحي حصل على مقدم تعاقده مع بيراميدز منذ فترة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أسباب إعلان نادي بيراميدز عن صفقة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز أعلن ضم فتحي بسبب أنباء التراجع عن الصفقة في الأوقات الأخيرة" Advertisements وأكد: "بيراميدز حسم موقفه مع فتحي وحصل على توقيعه منذ فترة وتم صرف له مقدم عقد" وتابع: "أحمد فتحي تعرض لإغراءات من مسئولي بيراميدز من أجل الرحيل عن الأهلي"

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