شكرا لقرائتكم عمرو بسيوني: مدرب بيراميدز قال لي أحمد فتحي أفضل لاعب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، عن تفاصيل حديثه مع تشاتيتش المدير الفني للفريق قبل التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بشكل رسمي.
قال بسيوني في تصريحات تلفزيونية: "تشاتشيتش قال لي بالحرف الواحد إن أحمد فتحي أفضل لاعب في مصر".
وكان بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحي منذ ساعات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي.المقبل.
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