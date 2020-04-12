شكرا لقرائتكم عمرو طارق: حاولت ضم أفشة وهلال والغزال وجلال للعب في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عمرو طارق لاعب لوس أنجلوس الأمريكي عن الوضع في الولايات المتحدة في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الامور صعبة في امريكا ويتواجد بالمنزل منذ شهر لأن اعداد الإصابات كبيرة ، حيث يتدرب يومين في الاسبوع بخلاف الجري بشكل يومي.

قال طارق في برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت ، "لا يوجد اتصال من الجهاز الفني لمنتخبص مر واتمنى يكون هناك اهتمام ولو هناك فرصة سأكون سعيدا، لكن لم افكر في العودة إلى مصر في الوقت الحالي.

تابع: فكرت في تسويق لاعبين كثيرين بالدوري الأمريكي مثل محمد مجدي افشة قبل الانتقال إلى الاهلي من بيراميدز وكذلك اسامة جلال لاعب انبي ومحمد هلال لاعب دجلة، وعمرو جمال لاعب الأهلي والذي كان يرغب في القدوم لامريكا ولكن الأمور توقفت.

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أكمل أن المقابل المالي في الدوري الامريكي بحسب عقد اللاعب وحسب النادي الذي يتعاقد مع اللاعبين الجدد ، مشيرا غلى أن متوسط الأجور في حدود 200 الف دولار سنويا.