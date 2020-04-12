- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 11 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى
رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى
أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.
الخطيب يبحث مع فتحي مبروك خطة قطاع الناشئين في الأهلي
يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع ومعرفة تصوّر مبروك للقطاع في الموسم الجديد خاصة بعدما أوشك لحالي على الإنتهاء في ظل تجميد النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية وباء "كورونا".
حازم إمام : انتخابات اتحاد الكرة "باب مقفول " ولا أفكر فيه
أكد حازم امام نجم الزمالك منتخب مصر الأسبق انه اغلق صفحة اتحاد الكرة من حساباته تماما ، ولا نيه للتفكير في خوض الانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف .
الأهلي يُحدد بديلين لتدعيم قلب الدفاع في الصيف
لا يجد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة في قلب دفاعات الفريق، في ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامي ربيعة، إلا أن الجهاز الفني حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق في الصيف بحسب أرائهم الفنية.
اتحاد الكرة يضع 3 شروط للاعبي الثانوية العامة للحصول على الحافز الرياضى
أرسل اتحاد الكرة، خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الناشئين مواليد 99 و2001 و2003 و2004، من أجل مناقشة اجراءات الحافز الرياضى للاعبين للموسم 2019 - 2020، حيث يتم حاليا دراسة منح اللاعبين طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية درجات الحافز الرياضى فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد.
راتب كينو يدفع بيراميدز للاستغناء عن اللاعب فى نهاية الموسم
رحب مسئولو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بفكرة الاستغناء عن خدمات البرازيلى ماركوس كينو لاعب الفريق والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتي حتى نهاية الموسم الجارى، مقابل خمسة ملايين يورو، وذلك نظرًا لضخامة راتب اللاعب.
اتحاد الكرة يتحفظ على عقد عمومية اللائحة الجديدة بالفيديو كونفرانس
تحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وزير الرياضة يتفقد استاد الدراجات والملعب الرئيسى باستاد القاهرة
حرص الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، على القيام بزيارة ميدانية لهيئة استاد القاهرة الدولى تفقد خلالها استاد الدراجات وملعب كرة القدم الرئيسى، وأكد وزير الرياضة أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الأنشطة الرياضية فى الوقت الراهن، ضمن إجراءات الحكومة التى اتخذتها بغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق كافة الانشطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم 11 / 4 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.