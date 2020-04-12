أخبار الرياضة المصرية اليوم 11 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

الخطيب يبحث مع فتحي مبروك خطة قطاع الناشئين في الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع ومعرفة تصوّر مبروك للقطاع في الموسم الجديد خاصة بعدما أوشك لحالي على الإنتهاء في ظل تجميد النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية وباء "كورونا".

حازم إمام : انتخابات اتحاد الكرة "باب مقفول " ولا أفكر فيه

أكد حازم امام نجم الزمالك منتخب مصر الأسبق انه اغلق صفحة اتحاد الكرة من حساباته تماما ، ولا نيه للتفكير في خوض الانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف .

الأهلي يُحدد بديلين لتدعيم قلب الدفاع في الصيف

لا يجد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة في قلب دفاعات الفريق، في ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامي ربيعة، إلا أن الجهاز الفني حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق في الصيف بحسب أرائهم الفنية.

اتحاد الكرة يضع 3 شروط للاعبي الثانوية العامة للحصول على الحافز الرياضى أرسل اتحاد الكرة، خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الناشئين مواليد 99 و2001 و2003 و2004، من أجل مناقشة اجراءات الحافز الرياضى للاعبين للموسم 2019 - 2020، حيث يتم حاليا دراسة منح اللاعبين طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية درجات الحافز الرياضى فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد. Advertisements