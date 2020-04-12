شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. ماذا قدم أحمد فتحى قبل الانتقال لبيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل رسمًا أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الأول بالنادى الأهلي إلى صفوف بيراميدز، فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز بطريقتها الخاصة عن التعاقد مع أحمد فتحى، حيث عرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ونرصد فى الفيديو التالى أهم ما قدمه فتحى مع الأندية ..

5 أندية لعب لها أحمد فتحى

مشواره مع الإسماعيلى 63 مباراة

سجل 5 أهداف وصنع هدفان

:5 اهداف وصنع هدفان

حصد بطولة الدورى مرة واحدة

مشواره مع الأهلى

- 338 مباراة فى مختلف البطولات

- أحرز24 هدفا

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- صنع 61 هدفا

- لعب منها 209 مباراة في بطولة الدورى العام

- 90 مباراة أ فريقية

ـ 7 مباريات كأس العالم للأندية

ـ 6 لقاءات كأس السوبر

-خاض فى كـأس السوبر مبارتان

- 17 مباراة في الموسم الحالى

- 18 بطولة مع الاهلي

- 3 مباريات رصيد أحمد فتحى مع شيفلد الانجليزى

- 7 مباريات شارك الجوكر مع هال سيتى

- 17 مباراة مع أم صلال القطرى