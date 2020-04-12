7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، راتب كينو يدفع بيراميدز للاستغناء عن اللاعب فى نهاية الموسم رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر. الخطيب يبحث مع فتحي مبروك خطة قطاع الناشئين في الأهلي يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع ومعرفة تصوّر مبروك للقطاع في الموسم الجديد خاصة بعدما أوشك لحالي على الإنتهاء في ظل تجميد النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية وباء "كورونا". اتحاد الكرة يضع 3 شروط للاعبي الثانوية العامة للحصول على الحافز الرياضى أرسل اتحاد الكرة، خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الناشئين مواليد 99 و2001 و2003 و2004، من أجل مناقشة اجراءات الحافز الرياضى للاعبين للموسم 2019 - 2020، حيث يتم حاليا دراسة منح اللاعبين طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية درجات الحافز الرياضى فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد. راتب كينو يدفع بيراميدز للاستغناء عن اللاعب فى نهاية الموسم رحب مسئولو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بفكرة الاستغناء عن خدمات البرازيلى ماركوس كينو لاعب الفريق والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتي حتى نهاية الموسم الجارى، مقابل خمسة ملايين يورو، وذلك نظرًا لضخامة راتب اللاعب. Advertisements اتحاد الكرة يتحفظ على عقد عمومية اللائحة الجديدة بالفيديو كونفرانس تحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وزير الرياضة يتفقد استاد الدراجات والملعب الرئيسى باستاد القاهرة حرص الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، على القيام بزيارة ميدانية لهيئة استاد القاهرة الدولى تفقد خلالها استاد الدراجات وملعب كرة القدم الرئيسى، وأكد وزير الرياضة أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الأنشطة الرياضية فى الوقت الراهن، ضمن إجراءات الحكومة التى اتخذتها بغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق كافة الانشطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

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