شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر عن موقف كريم نيدفيد بسبب الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي بناديه عن موقف كريم نيدفيد لاعب الفريق وموعد عودته من الإصابة بشكل مُحدد، تمهيداً للاستعانة به في مركز الظهير الأيمن، وذلك بعد رحيل أحمد فتحي الذي أعلن الرحيل بنهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر، وعدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده، ليؤكد البعض أن اللاعب توصل لاتفاق مع إدارة نادي بيراميدز للانتقال اليه.

وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب.

وأجاد كريم نيدفيد في مركز الظهير الأيمن مع الأهلي عندما لعب فيه قبل تعرضه للإصابة، ليعود أسمه للسطح كأحد الأوراق المتوفرة لتعويض أحمد فتحي بجانب الظهير الأيمن الأساسي محمد هاني، على الرغم من غيابه عن مباريات الاهلي منذ عام تقريباً بداعي الإصابة.

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وخضع نيدفيد مؤخراً لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الاهلي حيث يقوم اللاعب بتدريبات العلاج الطبيعي قبل بدء التأهيل البدني، ويؤدي نيدفيد حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي التي حددها له الطبيب المعالج في ألمانيا ويشرف عليها خالد محمود طبيب الفريق بالتواصل اليومي مع الطبيب الألماني.