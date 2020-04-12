شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضى لبيراميدز: فتحى إضافة للفريق.. لعبت معه وأعلم مدى أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته الغامرة بتعاقد النادي مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلى ومنتخب مصر، في صفقة انتقال حر، مؤكدا أن الجوكر يعتبر إضافة هائلة للفريق في الفترة المقبلة.

تابع سعيد بأن وجود فتحي في نادي بيراميدز أمر رائع، وأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه خاصة في ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها وكذلك في منتخب مصر.

المدير الرياضي أوضح أنه على المستوى الشخصي لعب كثيرًا مع أحمد فتحي سواء في الإسماعيلي أو منتخب مصر ويعلم جيدا قيمة هذا اللاعب ومدى أهمية التعاقد معه وسيكون عنصرا فاعلا ومهما في صفوف بيراميدز الساعي للمنافسة على كل البطولات.

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شدد هاني سعيد على أنه يتمنى التوفيق لأحمد فتحي مع بيراميدز وأن يساعد الفريق على تحقيق طموحه وخطط النادي المعقودة عليه وهو وجميع النجوم الذين يضمهم بيراميدز.