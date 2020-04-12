المدير الرياضى لبيراميدز: فتحى إضافة للفريق.. لعبت معه وأعلم مدى أهميته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته الغامرة بتعاقد النادي مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلى ومنتخب مصر، في صفقة انتقال حر، مؤكدا أن الجوكر يعتبر إضافة هائلة للفريق في الفترة المقبلة.
تابع سعيد بأن وجود فتحي في نادي بيراميدز أمر رائع، وأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه خاصة في ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها وكذلك في منتخب مصر.
المدير الرياضي أوضح أنه على المستوى الشخصي لعب كثيرًا مع أحمد فتحي سواء في الإسماعيلي أو منتخب مصر ويعلم جيدا قيمة هذا اللاعب ومدى أهمية التعاقد معه وسيكون عنصرا فاعلا ومهما في صفوف بيراميدز الساعي للمنافسة على كل البطولات.
فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.
ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.
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