شكرا لقرائتكم خبر عن مدير نادى طنطا: غرفة الطوارئ للجنة الطبية تعمل على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر المعداوى مدير نادى طنطا أن غرفة الطوارئ للجنة الطبية تعمل على مدار اليوم بمقر النادى و ذلك للإشراف الدائم على العاملين المتواجدين وعملية التطهير اليومية بسبب انتشار فيروس كيورونا .

وأوضح ياسر المعداوى خلال تصريحات صحفية أن اللجنة الطبية أيضا تشرف على الاغذية الذى يتم تحضرها للاعبين الاجانب و العاملين داخل النادى على مدار الـ24 ساعة وذلك للاطمئنان على الجودة .

قرر مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى تخفيض العمالة فى مقر النادى الى 10 % فقط خلال المرحلة الحالية والتواجد فى العمل بينهم بنظام "التناوب"، ويأتى هذا القرارمن قبل مجلس إدارة طنطا لمنع الاختلاط بين العاملين والمساهمة أيضا فى تجنب فيروس كيورونا المستجد.

وكان فايز عريبى رئيس نادى طنطا قد قرر عمل غرفة طوارئ داخل مقر النادى والاجتماع باللجنة الطبية واللجنة التنفذية لوضع بعض الخطط لمواجهة فيروس كيورونا المستجد، فيما قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي استمرار غلق مقر النادي بسبب فيروس كورونا وإيقاف جميع الأنشطة، منح مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى العاملين فى النادى واللاعبين رواتبهم كاملة خلال فترة التوقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، حيث تم إيقاف النشاط الكروى تجنبا لانتشار فيرس كورونا.