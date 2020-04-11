انت الان تتابع رئيس لايبزيغ يدلي بدلوه في مسألة رحيل نجم ناديه إلى ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجم الكرة الألمانية، تيمو فيرنر، بات محط أنظار كبريات الأندية الأوروبية

منذ وصفه لمدرب ليفربول بـ"الأفضل في العالم"، تتوالى الإشاعات باقتراب النجم الألماني تيمو فيرنر من الرحيل إلى بيت يورغن كلوب. لكن رئيس نادي لايبزغ يكشف الآن موقفه من المسألة.

أدلى أوليفر مينتسلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزغ الألماني لكرة القدم، بتصريحات جديدة قد تزيد من الغموض حول مستقبل نجم فريقه تيمو فيرنر، مينتسلاف قلل من أهمية شائعات اقتراب المهاجم فيرنر من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي نهاية الموسم، قائلا إنه مطمئن بشكل كبير إزاء موقف اللاعب.وتردد أن التعاقد مع الدولي الألماني (24 عاما) بات من أولويات "الريدز" لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إلى تخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو. وقدم فيرنر انطلاقة رائعة الموسم الحالي من الدوري الألماني (بوندسليغا) وبات سجله التهديفي يزهو بـ21 هدفا في 25 مباراة. وإلى جانب ليفربول، يتم الربط بين فيرنر وبين أندية أخرى على غرار بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، حسبما أشارت إليه صحيفة "مترو" البريطانية اليوم الجمعة. وكان فيرنر قد أثار الشائعات من حوله بقوة عندما أثنى في شباط/فبراير الماضي على المدرب يورغن كلوب وليفربول بوصفهما تباعا بـ"أفضل" مدرب وفريق في العالم. وأكد مينتسلاف في تصريحات لشبكة "سكاي دويتشلاند" أن المهاجم لم يبد "حتى الآن رغبته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم... ولديه عقد يستمر حتى 2023 .""نصيحة أخ"

في المقابل، نصح لاعب بايرن ميونيخ المعتزل ميشائيل رومينغه (54 عاما) ناديه السابق، بالتعاقد مع المهاجم فيرنر. وأوضح في مقالٍ للرأي على موقع "“Sportbuzzer الألماني المنشور اليوم الجمعة، أن بايرن وإن كان يعقد آمالا على لاعب مانشستر سيتي ليروي ساني، زميل تيمو فيرنر في المنتخب الألماني، إلا أن الصفقة "المجدية" ستكون مع فيرنر لاعب لايبزيغ، مضيفا أنه لا يمكن للبافاري ماديا التعاقد مع الاثنين معًا.

ويعتقد الأخ الشقيق لرئيس النادي كارل هاينز رومينغه أن فيرنر هو المهاجم الملائم في المنظمومة البفارية، لأنه سيكون التكملة الأفضل إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي، لكونه سيتيح للمدرب هانزي فليكس بالدفع بمهاجمين إلى الأمام، وبتغيير خطة اللعب بأريحية.

يذكر أنه ولمدة طويلة يحاول البافاري ضمّ ليروي ساني إلى صفوفه، لكن الشرط الجزائي بقيمة 100 مليون يورو المطلوب من قبل مانشستر سيتي، جعل البافاري يتراجع. ولا يبدو أن الأمور تحسنت لدى المدافع عن لقب بوندسليغا بعد الزلزال الذي أحدثه وباء فيروس كورونا مطيحا بصناديق جميع الأندية الأوروبية.

يذكر أن عقد سانيه مع مان سيتي سينتهي نهاية موسم 2021، ما سوف يتيح للاعب الانتقال إلى أيّ نادٍ يشاء.