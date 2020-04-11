شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، إتمام إجراءات انضمام أحمد فتحي، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في صفقة انتقال حر. Advertisements ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لصورة أحمد فتحي مع «ورقة الجوكر» وهو اسم الشهرة للاعب تحت تعليق: «تمت». وينتهي تعاقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري (2019- 2020).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.