شكرا لقرائتكم خبر عن يواخيم لوف عن كورونا: منافس لم نكن نتوقعه.. لكننا قادرون على هزيمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، إن فيروس كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، منافس لم يكن لدى أحد خطة لمواجهته، لكن بالتعاون والاتحاد من الممكن هزيمته.

وأضاف «لوف»، في مقطع مصور أنتجته شركة «فولكس فاجن» الراعي الرسمي للاتحاد الألماني: «العالم يواجه خصماً لم يكن أحد يتوقعه. لكن يمكننا سوياً أن نهزم هذا المنافس. بأن نساعد بعضنا البعض، ونشجع بعضنا البعض».

وكان المقرر أن يخوض المنتخب الألماني منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» في العام الحالي، ولكن تأجلت البطولة لمنتصف العام المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا.