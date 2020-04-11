شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: ناصر ماهر وفارس مجاهد تبرعا بكامل راتبيهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سموحة ان ناصر ماهر ووفارس مجاهد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تبرعا بكامل راتبهما الشهري، وذلك في ظل أزمة تجميد النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ناصر ماهر وفارس مجاهد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يتبرعان براتبهما لصالح النادي».

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