شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يؤجل بطولاته رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بسبب مواصلة فيروس كورونا انتشاره فى جميع أنحاء دول العالم.

وقال «كاف»، فى بيان صدر صباح، السبت، إنه فى ضوء انتشار الفيروس، وإغلاق أغلب المطارات حول العالم، تقرر تأجيل مباريات نصف نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية، المقرر إقامتها فى الفترة بين 1-3 مايو و8-10 مايو 2020.

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كما أعلن الاتحاد الإفريقى تأجيل تصفيات كأس العالم للناشئات، تحت 17 سنة، التى كانت مقررة فى الفترة من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020، وأعلن أيضًا أنه يراقب الوضع عن كثب، وسيعلن المواعيد الجديدة لاحقًا.

وكان من المقرر أن يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى الأبطال، فيما يجمع نصف النهائى الآخر بين الأهلى والوداد المغربى.

وفى الكونفيدرالية، سيلتقى نهضة بركان مع مواطنه حسنية أغادير، بينما يجمع نصف النهائى الآخر بين بيراميدز وحوريا.