شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسيه» يرحب بتجديد إعارته مع الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، أن عودة الدورى مطلوبة بكل تأكيد للخروج من النفق المظلم وحالة الضبابية التى يعيشها الجميع حاليًا ولكن فى حال اتخاذ قرار بالعودة، فإننى أرى أنه لزامًا على اتحاد الكرة منح الأندية الوقت الكافى للاستعداد بدنيًا وفنيًا، لأن تعجيل العودة دون إعداد جيد، سيكون له أثر سلبى على اللاعبين، لاسيما أن فترة الراحة قد طالت بصورة كبيرة، وهو الأمر الذى تحتاج معه الأجهزة الفنية بسائر الأندية إلى فترة إعداد ليست بالقصيرة.

على جانب آخر، رحب الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندرى المعار من الزمالك والمتواجد حاليًا ببلاده، بالبقاء بصفوف زعيم الثغر، وأرسل رسميًا إلى ناديه رغبته فى البقاء بالنادى السكندرى، الموسم المقبل.

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ويرتبط سيسيه بعلاقات متميزة مع رئيس نادى الاتحاد السكندرى المهندس محمد مصيلحى.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه وفقًا لقرارات الاتحاد الدولى لكرة القدم الأخيرة بشأن مد التعاقدات، فقد بات من حق الاتحاد السكندرى أن يتم تمديد عقد إعارة الثنائى رزاق سيسيه وأحمد رفعت، حتى نهاية الموسم الجارى، مهما طالت مدته، وليس فى نهاية يونيو المقبل، كما كان متفقًا عليه؛ فى الوقت الذى أكد فيه وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن قرار الاتحاد الدولى «فيفا» بمد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم لن يؤثر على نظام الانتقالات فى الدورى، مشيرًا إلى أن عقود اللاعبين تتناسب مع قرار «فيفا»، حيث ستنتهى بنهاية الموسم الحالى، كما هو المعتاد منذ سنوات، فى ظل عدم انتظام المسابقة. وأوضح أنه فى حال إلغاء الدورى سيكون من حق اللاعبين الرحيل.

ومن ناحية أخرى، أشاد محمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الكروى الأول، بلاعب الفريق المحترف الليبى، أنيس السالتو، الذى رفض التوجه إلى بلاده على الرغم من السماح لكل اللاعبين الأفارقة بالسفر إلى بلادهم، استغلالًا لفترة التوقف الحالية، مشيرًا إلى أن المحترف الليبى ارتبط بعلاقة قوية مع جماهير الاتحاد ويعشق الإسكندرية، وأنه رفض التوجه إلى بلاده برغم أنه يمكنه السفر حتى الآن بسهولة إلى ليبيا بريًا على الأقل. وأكد محمد إبراهيم أن الجهاز الفنى للاتحاد اتفق على توقيع الكشف الطبى على كل اللاعبين، بالإضافة إلى عمل قياسات للوزن فى أول تجمع، وأن الجهاز الفنى يحرص على التواصل بشكل يومى للتنسيق فيما بينه للفترة المقبلة، سواء فى حال الاستقرار على إلغاء الدورى أو استئنافه.