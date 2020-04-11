شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين أثاروا ضجة برحيلهم عن القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت العقود الأخيرة من عمر الكرة المصرية ضجة كبيرة أحدثها رحيل نجوم كبار عن صفوف قطبى اللعبة فى مصر الأهلى والزمالك، لما تمتعوا به من تاريخ حافل فى مسيرتهم الكروية، وربما أيضًا لطريقة رحيلهم التى أثارت اللغط وطرحت العديد من علامات الاستفهام.

الثلاثى أحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامى، يغادرون أبواب القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجارى، بعد إعلان مجلس إدارة النادى الأهلى عدم تجديد تعاقدهم، ليتسلط الضوء بشدة على الثلاثى وبالأخص أحمد فتحى، الذى كان يعد من الركائز الأساسية للفريق الأحمر حتى المباريات الأخيرة قبل فترة توقف النشاط الرياضى، بالإضافة إلى طاولة المفاوضات الساخنة التى جمعته بإدارة الأهلى خلال الشهور الماضية والتى شهدت مماطلة من قبل اللاعب وخلاف حول المقابل المالى لتجديد تعاقده.

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حسام حسن - صورة أرشيفية

وكان رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن صفوف الأهلى مع نهاية الألفية الماضية قد أثار هزة عنيفة فى الوسط الرياضى بمصر، وازدادت تلك الهزة مع انضمام التوأم لصفوف الزمالك فى صفقة أطلق عليها أنصار ميت عقبة «صفقة القرن».

عصام الحضري - صورة أرشيفية

كما أثار رحيل رضا عبدالعال عن صفوف الزمالك، مطلع تسعينيات القرن الماضى، جدلًا واسعًا فى الشارع الكروى بمصر، وانتقاله لصفوف الفريق الأهلاوى بمقابل مالى كان هو الأكبر وقتها فى بورصة صفقات وتنقلات اللاعبين بين الأندية، وصل إلى ما يقرب من 650 ألف جنيه.

رضا عبدالعال - صورة أرشيفية

عصام الحضرى، الحارس التاريخى للكرة المصرية، كان صاحب أشهر مشاهد «الهروب الكبير» فى تاريخ المستديرة بمصر، حيث استيقظت جماهير الأهلى فى أحد أيام شتاء 2008، على نبأ فراره إلى سويسرا من أجل تحقيق حلم الاحتراف الخارجى، ليكون هروب «السد العالي» هو حديث الساعة بين أنصار الكرة المصرية.

عبدالله السعيد - صورة أرشيفية

وكان لعبدالله السعيد نصيب الأسد من الأضواء برحيله عن الأهلى فى 2018، بعد أشواط طويلة من المفاوضات مع إدارة النادى واعترافه بالتوقيع للزمالك، ليعلن النادى الأحمر تجميده وبيعه بعدما قام بالتجديد على عقود النادى الأحمر. وتعددت المشاهد المثيرة للجدل فى رحيل النجوم عن صفوف القطبين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، مغادرة مؤمن زكريا لصفوف الزمالك بين يوم وليلة فى موسم 2014-2015 وتوقيعه على عقود الانضمام للأهلى، كذلك الهروب المفاجئ لكل من الإيفوارى كوليبالى من صفوف الأهلى ومحمود كهربا من صفوف الزمالك، وإعلان عماد متعب اعتزاله لعبة كرة القدم لعدم الحصول على فرص المشاركة فى المباريات مع الأهلى بعد مسيرة حافلة، وغيرهم من النجوم الذين مثّل رحيلهم حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى بمصر.