شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تستعجل «فايلر» لحسم صفقة الظهير الأيمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجلت لجنة التخطيط فى النادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، رأى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حول اللاعب الذى يرغب فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمنى، بعد إعلان أحمد فتحى رحيله عن الفريق، خلال الأيام الماضية، وعرضت اللجنة أكثر من ترشيح على الجهاز الفنى لاختيار الأفضل من بينها، ومنهم رجب بكار، لاعب بيراميدز، والذى أبدى فى وقت سابق رغبته فى الانضمام للقلعة الحمراء، وهناك على فوزى، لاعب إنبى، الذى وقع فى وقت سابق على استمارة رغبة فى الانضمام للنادى الأهلى، ومن المنتظر أن يحسم فايلر الموقف النهائى للاعب الجديد من أجل الدخول فى مفاوضات مع ناديه، فضلاً عن كشف مصير باسم على، لاعب الفريق المعار إلى الجونة حتى نهاية الموسم الحالى، سواء من العودة أو تجديد إعارته لموسم آخر.

Advertisements

يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يفقد فيه مسؤولو النادى الأهلى الأمل فى تجديد إعارة رمضان صبحى لموسم آخر، بالرغم من المغالاة المادية التى يشترطها نادى هيدرسفيلد تاون للاستغناء عن اللاعب أو تجديد إعارته، خاصة بعد تلقيه عرضًا من فيورنتينا الإيطالى، بداية من الموسم المقبل، ومن المنتظر أن يتم مراسلات عن طريق الإيميلات لبحث إمكانية التفاوض مع تجديد إعارة اللاعب، خاصة فى ظل صعوبة السفر إلى إنجلترا بسبب غلق المطار على هامش الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول للتعافى من فيروس كورونا المستجد.

فيما رفض رينيه فايلر تجديد إعارة أكرم توفيق، لاعب الفريق، المعار إلى الجونة، وطلب عودة اللاعب خاصة بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه مع الجونة، وأيضاً منتخب الشباب بعدما تألق اللاعب وكان أحد العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج الفراعنة الصغار ببطولة الأمم الإفريقية ومن ثم التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية المقرر لها فى اليابان حتى الآن، وأكد المدير الفنى حاجته لضم اللاعب لتدعيم مركز خط الوسط المدافع فى ظل الإصابة التى تعرض لها حمدى فتحى وأبعدته عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة.

من جهة أخرى، صرف لاعبو الفريق الكروى الأول مكافأة التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث حرص مجلس الإدارة على صرف مكافأة التأهل لكل لاعب بالفريق عقب تخطى مواجهة صن داونز الجنوب إفريقى بدور الثمانية والتأهل لنصف نهائى البطولة. وصعد الأهلى لنصف نهائى البطولة على حساب صن داونز، حيث فاز الأهلى فى الذهاب بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل فى جنوب إفريقيا بهدف لمثله، لذا تم صرف مكافأة التأهل لنصف نهائى إفريقيا قبل مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى البطولة، لكنها سيتم تأجيلها فى غضون الأيام المقبلة على خلفية تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله تقريباً بسبب تفشى وباء «كورونا».