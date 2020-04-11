شكرا لقرائتكم خبر عن «أوناجم» يتماثل للشفاء من إصابة الركبة.. وتوثيق عقد محمود علاء بعد التجديد رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تماثل المغربى محمد أوناجم للشفاء من إصابة الجزع فى الرباط الداخلى للركبة، والتى تعرض لها بمباراة ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى، وغاب على إثرها عن المشاركة فى مباراة الإياب التى أقيمت بعدها بأسبوع فى تونس، وصعد على إثرها الزمالك للدور قبل النهائى، بعد الفوز على الترجى 3/2 بمجموع المباراتين.

وأجرى أوناجم أشعة خلال الساعات القليلة المنقضية، فى المغرب، على ركبته للوقوف على حالته وتحديد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى، وأرسل صورة منها إلى الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، الذى أكد على تماثل اللاعب للشفاء نهائيًا من الإصابة التى تعرض لها.

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وحدد الطبيب برنامجًا خاصًا ليؤديه اللاعب فى المغرب، ويعتمد على أداء بعض التدريبات المائية، وتقويات الركبة لتقوية العضلات، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق عند عودة ممارسة التدريبات.

ويتواجد أوناجم مع أشرف بن شرقى فى المغرب، بعد تعذر عودتهما إلى القاهرة، بسبب تعليق الرحلات الجوية، كإجراء احترازى للحد من انتشار وباء كورونا، الذى اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب فى تعطل النشاط الرياضى بكل الدول العربية.

من ناحية أخرى، اتخذ مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، كل الإجراءات الخاصة بتوثيق عقد محمود علاء، لاعب الفريق، بعد تجديده رسميًا.

وأنهى مرتضى منصور الجدل الدائر حول تجديد مدافع الفريق، بعدما أظهر صورة ضوئية من العقد الجديد للاعب.