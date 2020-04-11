شكرا لقرائتكم حسام عاشور يدرس العروض المقدمة له لتحديد مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حسام عاشور قائد النادي الأهلي في الوقت الحالي جلسات اجتماع مع مسئولي الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، لسماع عروضهم ودراسة الموقف بدقة قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالرحيل عن الأهلي والاستمرار في الملاعب أو قبول عرض الإدارة الحمراء والاعتزال نهاية الموسم الجاري.

وعقد حسام عاشور جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، أبلغه فيها عن عدم رضاه عن جلسته مع لجنة التخطيط والتي شهدت ابلاغه برفض تجديد عقده.

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وتتواصل لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح التي تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، مع حسام عاشور لاعب الفريق لمعرفة قراره النهائي، خاصة أن اللاعب لم يحسم مصيره حتى الآن، وتدخل عدد من زملاء حسام عاشور لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلي واستثمار العرض المقدم له من النادي.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.