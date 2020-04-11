شكرا لقرائتكم عماد السيد: جمهور الاتحاد يذكرني بعشاق الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد السيد، نجم حراسة الاتحاد السكندري، أن جماهير النادي الأخضر وحبه الكبير لهم وراء قبوله عرض النادي والانضمام له في الموسم الجاري.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" جمهور الاتحاد زي جمهور الزمالك،، بيفكرني بيه جداً".

وواصل:" تلقيت عدة عروض بعد رحيلي عن الزمالك ولكني فضلت الاتحاد بسبب حبي لجماهيره".