شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك قرر تجديد عقد حازم إمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن إدارة القلعة البيضاء قررت تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي.
وقال طارق يحيي أن التجديد لحازم إمام يأتي لغلق ملف الشائعات التي طالت موقف اللاعب مع إدارة الزمالك بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح طارق يحيي ان الحديث عن أزمة تجديد حازم امام بات أمراً غير مسموحاً فيه الاجتهاد الإعلامي لأن اللاعب سيستمر داخل صفوف القلعة البيضاء.
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