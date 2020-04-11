شكرا لقرائتكم عماد السيد مُفجراً مفاجأة: جروس توقع إصابتي قبل مباراة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجّر عماد السيد، نجم حراسة الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل. وقال عماد خلال تصريبحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" جروس قالي لي قبل مباراة الزمالك والداخلية أنني سأتعرض للإصابة". وأوضح:" اندهشت من حديث جروس ولكني لم أهتم به وتوقعت أنه يمزح، ولكنين بالفعل تعرضت للإصابة". وأتم تصريحاته:" الأمر لا يرتبط بالشعوذة أو السحر، ولكنه تراكم خبرات لدى المدرب السويسري، حيث ابلغني بعدها بمروره بهذه المواقف كثيراً في مسيربته التدريبية".

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