شكرا لقرائتكم موقع إسكتلندي: جيرارد لم يتابع مصطفى محمد ورينجرز لن يتعاقد معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد موقع "رينجرز نيوز" الأسكتلندي، على أن كل ما تردد حول مفاوضات نادي رينجرز مع مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك، ليس صحيحًا بالمرة.
وقال مصدر للموقع الأسكتلندي: "من أجل إيضاح هذا الأمر، كل التقارير التي تتحدث عن مفاوضاتنا مع مصطفى فتحي غير صحيحة".
وتابع: "نادي رينجرز أكد على أنه لم يتابع اللاعب ولم يكن يومًا على قائمة اهتمامات النادي، وبالتأكيد لم يتحدث معه النادي، أو حتى الجهاز الفني".
كانت هذه تفاصيل خبر موقع إسكتلندي: جيرارد لم يتابع مصطفى محمد ورينجرز لن يتعاقد معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.