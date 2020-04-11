شكرا لقرائتكم موقع إسكتلندي: جيرارد لم يتابع مصطفى محمد ورينجرز لن يتعاقد معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد موقع "رينجرز نيوز" الأسكتلندي، على أن كل ما تردد حول مفاوضات نادي رينجرز مع مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك، ليس صحيحًا بالمرة.

وقال مصدر للموقع الأسكتلندي: "من أجل إيضاح هذا الأمر، كل التقارير التي تتحدث عن مفاوضاتنا مع مصطفى فتحي غير صحيحة".

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وتابع: "نادي رينجرز أكد على أنه لم يتابع اللاعب ولم يكن يومًا على قائمة اهتمامات النادي، وبالتأكيد لم يتحدث معه النادي، أو حتى الجهاز الفني".