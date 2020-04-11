شكرا لقرائتكم عماد السيد: لم أقصر خلال مشواري مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، أنه لم يقصر خلال مشواره القصير مع النادي الأبيض.
وأضاف عماد السيد خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" قدمت موسم جيد مع الزمالك ولم أقصر، كذلك مع الاتحاد السكندري حالياً، وراضٍ عما أقدمه مع زعيم الثغر حتى الاّن".
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