شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يسلم اتحاد الكرة مبلغا ماليا لتوزيعه على اندية المظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مع مبادرة اتحاد الكرة للتبرع للاعبى القسمين الثالث والرابع المتضريين من توقف الدورى بسبب أزمة فيروس كورونا.. وسلم الجهاز الفنى للفراعنة خلال الساعات الماضية اتحاد الكرة مبلغا لتوزيعه على اللاعبين فى إطار المبادرة التى تم الاعلان عنها مؤخرا.

وكانت أسرة المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبي الفريق ، قرروا المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يضم الجهاز المعاون لشوقي غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقي مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبي و محمد العشري و ايمن سليمان إداريين .

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من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.

وأكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أن تأجيل اولمبياد طوكيو حتى 2021 أفاد منتخب مصر حيث سيمنح فرصة لتعافى عدد كبير من قوام المنتخب الأساسى والذين يعانون من إصابات مختلفة مثل محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود مرعى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى.

قال شوقى غريب عبر على اون سبورت، إن فيفا وافق بشكل رسمى على مشاركة لاعبى مواليد 97 فى الأولمبياد رغم التأجيل لمدة عام، موضحا ان هناك أكثر من دولة طلبت ذلك بسبب وجود أنباء عن رفض الفيفا عدم صلاحية مشاركتهم بعد التأجيل.