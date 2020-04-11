شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: موضوع فتحى وعاشور مع الأهلى أتعسر مفهوش هرى تانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن موضوع أحمد فتحى وحسام عاشور مع الأهلى أتعسر مفهوش هرى تانى، ولا يوجد فيه أخبار جديدة.

وكشف إبراهيم فايق في برنامجه "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أن أحمد فتحى لم يجلس مع إدارة الأهلى من أجل التجديد مرة أخرى، ولا إدارة الأهلى كلمت الجوكر في مسألة التجديد تانى بعد إغلاق المفاوضات".

وعن حسام عاشور، قال إبراهيم فايق: حسام عاشور أمامه وقت كبير للتفكير ولن يتسرع في اتخاذ قراره حاليا مع الأهلى خاصة بعد قرار الفيفا بتمديد العقود اللاعبين التي تنتهى مع الأندية لشهر يناير المقبل حتى انتهاء الموسم".

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وطالب إبراهيم فايق من اللدنة الخماسية بعقد اجتماعات مع الأندية لمناقشة السيناريوهات التي قد تحدث في الأيام المقبلة، على غرار دول العالم التي بدأت تعود تدريجيا لاستئناف المسابقة مثل بايرن ميونخ.