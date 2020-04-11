شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: الزمالك جدد عقد محمود علاء حتى 2024 ولكن لا يستطيع قيده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن نادى الزمالك جدد عقد محمود علاء مدافع الفريق حتى 2024، ولكن لا يستطيع قيده في اتحاد الكرة.

وكشف إبراهيم فايق في برنامجه "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أن الزمالك نجح في تجديد عقد محمود علاء حتى 2024، ولكن لن يستطيع تجديد عقده في اتحاد الكرة هذه الأيام بسبب امتداد عقده مع الفريق حتى 2022، ولكن التوثيق لابد أن يكون من بداية الموسم الجديد.

وعن موضوع أحمد فتحى وحسام عاشور مع الأهلى، قال إبراهيم فايق: الموضوع أتعسر مفهوش هرى تانى، ولا يوجد فيه أخبار جديدة، مؤكدا أن أحمد فتحى لم يجلس مع إدارة الأهلى من أجل التجديد مرة أخرى، ولا إدارة الأهلى كلمت الجوكر في مسألة التجديد تانى بعد إغلاق المفاوضات".

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وعن حسام عاشور، قال إبراهيم فايق: حسام عاشور أمامه وقت كبير للتفكير ولن يتسرع في اتخاذ قراره حاليا مع الأهلى خاصة بعد قرار الفيفا بتمديد العقود اللاعبين التي تنتهى مع الأندية لشهر يناير المقبل حتى انتهاء الموسم".

وطالب إبراهيم فايق من اللدنة الخماسية بعقد اجتماعات مع الأندية لمناقشة السيناريوهات التي قد تحدث في الأيام المقبلة، على غرار دول العالم التي بدأت تعود تدريجيا لاستئناف المسابقة مثل بايرن ميونخ.