شكرا لقرائتكم هاني سعيد: يراميدز أعلن عن ضم أحمد فتحي لأنه قيمة كبيرة ولا يصح ما قيل عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن ناديه تفاوض مع النادي الاهلي بخصوص احمد فتحي من قبل ولكن ناديه تمسك ببقائه، مشير إلى أن فتحي سيظل لاعبا في الاهلي لنهاية الموسم الحالي قبل الانضمام إلينا.

قال سعيد في برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "تفاوضنا مع احمد فتحي في الفترة القانونية والكلام عن تراجعنا مع اللاعب ليس صحيحا وبالتأكيد سيكون اضافة قوية لبيراميدز ونقدر قيمة اللاعب وانهينا اجراءات ضمه منذ اسبوع.

أردف: "تم الاعلان عن صفقة فتحي لانهاء حالة الغلط والقيل والقال ، وكل ما قيل خلال اليومين الماضيين غير صحيح سواء المدرب لا يرغب في ضمه او النادي تراجع عن التعاقد معه غير صحيح ، وهو ما دفعنا للإعلان عن الصفقة في الوقت الحالي وأحمد فتحي قيمة كبيرة ولا يصح ان يقال عنه ذلك".