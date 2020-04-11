شكرا لقرائتكم ريال سوسييداد يعلن اتفاقه مع لاعبيه بخفض الرواتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني لكرة القدم يوم السبت توصله لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول بشأن خفض رواتبهم بنسبة 20 في المئة وذلك بعد توقف مسابقتي الدوري الإسباني وكأس الملك بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر النادي في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني :"توصلنا لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على تخفيض رواتبهم بنسبة 20 في المئة إذا لم يستأنف النشاط، و5 في المئة إذا استكملت المنافسات".

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وجاء في البيان :"يساعدنا هذا الاتفاق مع اللاعبين على تجنب الإجراءات الصادمة لبقية الموظفين ، ويساعد على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية للمؤسسة في مواجهة انخفاض الإيرادات ".

وأضاف البيان أن النادي لن يطبق أي بند من بنود ملف تنظيم العمل المؤقت، كما سيتخذ النادي تدابير اقتصادية لمصلحة مشجعي النادي، حيث سيقوم بإعادة 20 في المئة من التذاكر الموسمية لكل الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن النادي سيشرح طريقة إعادة الـ20 في المئة من قيمة التذاكر للأعضاء لاحقا.