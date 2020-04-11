الألماني فرودينو الرجل الحديدي من بين جدران منزله

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





برلين - تمكن البطل الأولمبي في رياضة الترياتلون الألماني يان فرودينو الذي أجبره فيروس كورونا المستجد على الحجر المنزلي، من أن يكون رجلا حديديا "أيرون مان" من دون أن يغادر منزله في جيرونا الإسبانية، مسجلا السبت قرابة 8 ساعات ونصف.

وقال ابن الـ38 عاما في مقطع الفيديو الذي صور فيه إنجازه مباشرة على الهواء "أن إتقان هذه الكيلومترات البالغ عددها 226، يمثل تحديا كبيرا من الناحية الذهنية من دون قدرة التحرك من مكاني لأكثر من خمسة أمتار".

وحقق بطل أولمبياد بكين 2008 في رياضة الترياتلون التي تتضمن السباحة والدراجات والركض، هذا الانجاز بزمن مذهل، إذ سبح الكيلومترات الـ 3,8 في مسبح مع تيار معاكس بزمن 47 دقيقة و30 ثانية، فيما قطع الكيلومترات الـ 180 على دراجته الرياضية المنزلية في 4 ساعات و13 دقيقة، وأخيرا ماراتون الـ 42,195 كلم على جهاز المشي في... ساعتين و58 دقيقة!

عندما فاز بلقب الرجل الحديدي "أيرون مان" عام 2019 في هاواي، أنهى السباق في وقت قياسي بلغ 7 ساعات و51 دقيقة و13 ثانية، وتابعه في حينها مباشرة الكثير من الناس، بينهم مشاهير أثنوا على قدراته.

Advertisements

ولم يختلف الأمر هذه المرة وإن كان من خلف الشاشات، وأثنى مشاهير أيضا على ما قام به، بينهم نجم وسط بوروسيا دورتموند بطل مونديال 2014 مع المنتخب الألماني لكرة القدم ماريو غوتسه الذي كتب "تبدو أفضل على الدراجة مما أبدو عليه أنا وألعب كرة القدم مع ابني".

كما استمتع المتزلج الألبي السابق الألماني فيليكس نويريوثر، الفائز بـ 13 مرحلة من كأس العالم، بما أنجزه فرودينو، قائلا "أنت مجنون. أشعر الآن أني أريد أيضا تجربة الرجل الحديدي. لكن يتوجب علي أن أتعلم أولا السباحة بشكل صحيح".

وتمكن فرودينو أيضا من جمع أكثر من 200 ألف يورو لصالح مؤسسات خيرية تهدف لمساعدة الناس في مواجهة فيروس "كوفيد-19".

ويريد الرياضي توزيع هذه التبرعات بين بلده الأصلي وإسبانيا التي أصبحت الدولة الأكثر تضررا بوباء "كوفيد-19" بعدما وصل عدد الوفيات فيها الى أكثر من 16353 ضحية.