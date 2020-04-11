شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقد الأهلي مع أجنبي جديد يكلفه رحيل 4 على قوة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب داخل إدارة النادي الأهلي في ملف اللاعبين الأجانب بعد قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.

ويضم الأهلي في قائمته 5 لاعبين أجانب وهم أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول بالإضافة لوليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، مما يعني أنه في حالة رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الموسم الجديد سيكون مضطراً للاستغناء أو تسويق 4 لاعبين للإبقاء على 3 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق وفقاً للائحة اتحاد الكرة الذي أرسلها مسبقاً للأندية.

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ومن المنتظر أن يطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تعاقد ناديه من مهاجم أجنبي جديد، مما يعني أن لجنة التخطيط الحمراء بمعاونه فايلر ستكون مضطرة لدراسة موقف جميع اللاعبين الأجانب والموافقة على تسويق 4 منهم حال اصرار اتحاد الكرة على تنفيذ اللائحة المرسلة للأندية في الموسم الجديد.

وجدد النيجيري أجاي والتونسي علي معلول عقودنهم مؤخراً مع الأهلي فيما تم التعاقد مع السنغالي اليو بادجي في الانتقالات الشتوية الماضية فيام يقدم اليو ديانج مستوى رائع مع الفريق هذا الموسم فيام سيكون الأنجولي جيرالدو هو أول الراحلين من اللاعبين الأجانب بعد قرار اتحاد الكرة نظراً لعدم وجود قناة من فايلر بمستواه الفني وأوصى برحيله.