شكرا لقرائتكم خبر عن السيد فريد : هناك إحتمالين لحل أزمة مستحقات لاعبى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد فريد قائد فريق سموحه أن لاعبى الفريق حصلوا على 60 % من مستحقاتهم المالية خلال الموسم الحالى فى الوقت الحالى .

وأوضح فريد خلال تصريحات صحفية أن مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر ملتزم مع جميع اللاعبين وننتظر الموقف النهائى لتحديد مصير الدورى حتى يعلن اللاعببن كلمتهم.

وأشار السيد فريد أن هناك احتمالين الاول استكمال المسابقة وهنا لا يوجد أى مشكلة والثانى عدم استكمال المسابقة فى هذه الحالة سيتم خصم 25% من نسبة المشاركة على جميع اللاعبين ليصل مستحقاتهم 85% وبالتالى سيكون متبقى 15% فقط لدى اللاعبين وأتوقع أن يتنازل جميع اللاعبين تضامنا مع النادى بنسبة 10% ويحصلوا على المتبقى من إدارة النادى .

وتابع قائد سموحة أن هناك 3 لاعبين فقط لم يحصلوا إلا على 3% من مستحقاتهم وهم السيد فريد و محمود عزت والحارس أحمد الشيخ وبهذه الحالة يكون ساهم اللاعبين بنسبه تليق باللاعبين وأسم النادى وليس من المعقول أن يكون التنازل عن مرتب شهر مبلغ 50 الف او اقل او يزيد لمجرد الشو الاعلامى هو قيمة التنازل وعلى كل لاعب ان يتبرع للنادى صاحب الفضل عليه .

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وأضاف ان جميع اللاعبين ملتزمين للتدريبات فى منزلهم عن طريق مخطط احمال النادى الذى وضع برنامج لجميع اللاعبين يتم تنفيذه ويتم التواصل مع الجهاز الفنى للاطمئنان على جميع اللاعبين.

وقال السيد فريد اتمنى ان يلتزم الجميع ويبقى فى المنازل حتى ينتهى هذا الكابوس ويعود النشاط الرياضى سريعا لان كلما طالت المده كلما اصبح من الصعب عوده النشاط وكذلك صعوبه عوده اللاعبين الى فورمه المباريات .