شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة واتحاد كلباء يطلبان ضم حسام عاشور فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حسام عاشور قائد الأهلى، عن طريق وسطاء عدة عروض خارجية، للتفاوض معهم حول ضمه من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، وذلك بعدما تم إبلاغه من قبل لجنة التخطيط بالأحمر، بعدم التجديد له حيث ينتهى عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

وجاء أبرز العروض التى تلقاها عاشور عن طريق الوسطاء فى الوقت الحالى من الدورى الإماراتى وذلك من الشارقة واتحاد كلباء، للتفاوض معهم حول ضمه من عدمه خلال الفترة المقبلة، حيث تقوم إحدى شركات التسويق فى الوقت الحالى بالعمل نحو استقدام عروض خارجية للاعب إلى جانب التفاوض معه حول انتقاله إلى نادى الزمالك.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أكد أن مسألة ضم عاشور أو أحمد فتحى لاعبى الأهلى أمر متروك للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، خاصة إن عقد الثنائى فتحى وعاشور سينتهيان بنهاية الموسم الحالى مع الأهلى.

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ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الوقت الحالى البدائل المختلفة للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الزمالك، حتى يدخل الفريق الموسم الجديد بأفضل صورة سواء فى قوامه الرئيسى أو البدلاء.

ويبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، ميزانية مفتوحة لدعم الفريق فى الموسم المقبل، بعد نجاح الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالموسم الحالى فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.