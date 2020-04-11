شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأولمبى يتبرع للاعبى القسم الثالث والرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مع مبادرة اتحاد الكرة للتبرع للاعبى القسمين الثالث والرابع المتضريين من توقف الدورى بسبب أزمة فيروس كورونا.. وسلم الجهاز الفنى للفراعنة خلال الساعات الماضية اتحاد الكرة مبلغا لتوزيعه على اللاعبين فى إطار المبادرة التى تم الاعلان عنها مؤخرا.

وكانت أسرة المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبي الفريق ، قرروا المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يضم الجهاز المعاون لشوقي غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقي مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبي و محمد العشري و ايمن سليمان إداريين .

من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.

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