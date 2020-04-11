شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف خارج حسابات الزمالك الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت عودة النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار الي المقاولون العرب هذا الموسم، صعبة في ظل تمسك اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق بداية من الموسم المقبل.

وكان الزمالك يدرس عودة معروف يوسف ليكون بديلا لطارق حامد وفرجاني ساسي لاعبا وسط الفريق، ولكن مع تقليص عدد الأجانب فان الاتجاه الأقرب داخل الزمالك هو إعادة تسويق اللاعب سواء باعارته مرة اخري او بيعه نهائيا للاستفادة من مكانه في القائمة.

من ناحية اخري يُحدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مصير ضم حسام عاشور قائد الأهلى إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمه، خاصة بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر بعدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع القلعة الحمراء، ما يجعل انتقاله بصورة شرعية فى صفقة انتقال حر.

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن انضمام حسام عاشور إلى صفوف الزمالك بالموسم الجديد متروك للفرنسى باتريس كارتيرون، مؤكداً أن القلعة البيضاء تمتلك الأموال الكافية لضم عاشور أو أى لاعب آخر، إلا أن الرؤية الفنية متروكة لكارتيرون بشأن ضم قائد الأهلى من عدمه فى الموسم الجديد.

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ويدرس كارتيرون فى الوقت الحالى البدائل المختلفة للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الزمالك، حتى يدخل الفريق الموسم الجديد بأفضل صورة سواء فى قوامه الرئيسى أو البدلاء.

ويبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.