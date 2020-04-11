حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الخطيب يبحث مع فتحي مبروك خطة قطاع الناشئين في الأهلي الخطيب يبحث مع فتحي مبروك خطة قطاع الناشئين في الأهلي حازم إمام : انتخابات اتحاد الكرة "باب مقفول " ولا أفكر فيه الأهلي يُحدد بديلين لتدعيم قلب الدفاع في الصيف اتحاد الكرة يضع 3 شروط للاعبي الثانوية العامة للحصول على الحافز الرياضى راتب كينو يدفع بيراميدز للاستغناء عن اللاعب فى نهاية الموسم Advertisements اتحاد الكرة يتحفظ على عقد عمومية اللائحة الجديدة بالفيديو كونفرانس وزير الرياضة يتفقد استاد الدراجات والملعب الرئيسى باستاد القاهرة خبير لوائح: تقليل الأجانب بالدورى يمنحهم أحقية شكوى الأندية والحصول على مستحقاتهم

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