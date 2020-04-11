شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن جلسات مساج تساعد على الوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صفوت صدقى أخصائى المساج لفرق الجونة و إنبى و المقاولون العرب السابق أنه يوجد بعض التدريبات او الجلسات تقوم بعملية الوقاية ضد الفيروسات و الميكروبات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح صفوت صدقى خلال تصريحات خاصة أنه يوجد بعض جلسات مثل الفوطة النارية و نوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم و القيام بعملية وقاية من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار صفوت صدقى أنه لابد من توفير الأجهزة الطبية فى الأندية للمساهمة فى نشر الوعى والتواجد فى المستشفيات لمساعدة زملائهم فى ظل الظروف الذى يمر بها العالم من فيروس كورونا المستجد .

وأضاف أخصائى المساج أنه لابد من عمل بعض الفيديوهات ونشرها خلال المرحلة المقبلة لتوعية الأشخاص و معرفة طريقة عمل بعض الجلسات للوقاية من فيرس كورونا .

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ويعيش معظم شعوب العالم داخل منازلهم تنفيذا لتعليمات الوقاية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

الدواء الياباني الأمل الجديد في علاج فيروس كورونا أصبح ملفتا لأنظار العالم أجمع، وتجرى العديد من الدول تجارب سريرية على عقار Avigan في الصين واليابان وإيطاليا وأمريكا للتأكد من مدى فاعليته وقدرته على علاج المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجي كورونا.