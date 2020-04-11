شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. على زين نجم اليد يكسر ملل حظر كورونا بالتدريب مع أبنته زينة على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص على زين نجم منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى على كسر ملل حظر الوقاية من فيروس كورونا بالتدريب على أنغام التيك توك مع أبنته زينة .

و يخوض على زين تدريبات لرفع اللياقة الدنية بمنزله فى الإمارات بمشاركة أبنته ، قبل أن يجرى ب العجلة فى السعة الأخيرة قبل فرض الحظر فى الثامنة مساءا بمدينة الشارقة الإماراتية .

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وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية إبريل وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.