شكرا لقرائتكم خبر عن نادى النجوم يدعم 125 لاعبًا من القسم الرابع فى منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، أن ناديه حرر "شيكات" لعدد 125 لاعبا من فرق الدوري القسم الرابع بمنطقة الجيزة لكرة القدم وهم مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح ومركز شباب البكاري ومركز شباب كرداسة، وذلك لدعم لاعبي فرق الدوري القسم الرابع في ظل تجميد النشاط الكروي.

وحضر اليوم السبت لاعبي فريقي مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح لنادي النجوم لكرة القدم ، وذلك لإستلام "الشيكات" الخاصة بهم مع مراعاه تنفيذ تعليمات الأمان التي حددتها وزارة الصحة المصرية ، على أن يستأنف غداً - الأحد - تسليم لاعبي باقي الفرق لـ "الشيكات" الخاصة بهم.

وأضاف الطويلة أن الفكرة جائت من خلال ضرر فئات من الدرجات الأدنى في الدوري العام من توقف النشاط الكروي في ظل تداعيات فيروس كورونا ، فيجب على الأندية التي لديها القدرة على المساعدة دعم أندية القسمين الثالث والرابع.

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وقدم رئيس نادي النجوم الشكر للإتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على مبادرة دعم فرق الدوري القسم الثالث والرابع ، حيث أن هذه الفئة من الكرة المصرية الأكثر ضرراً من توقف النشاط الرياضي الحالي.

وإختتم محمد الطويلة حديثه بأنه تعمد أن يكون دعم نادي النجوم لفرق الدوري القسم الرابع من خارج الجمعية العمومية، وذلك لعدم شبهتها بأنها من أجل الدعاية الإنتخابية بالرغم من إنه لن يخوض إنتخابات الإتحاد المصري لكرة القدم.